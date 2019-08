Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Alkoholisierter Pkw-Fahrer schlief auf dem Weg nach Hause ein

Sankt Augustin (ots)

Über den Notruf der Polizei wurde in der Nacht zu Samstag, gegen 02:15 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug gemeldet. Hierbei handelte es sich um einen Pkw, der mit laufendem Motor und überlauter Musik in Sankt Augustin, Niederpleiser Straße kurz vor der Bonner Straße, mitten auf der Straße stand. Bei der Kontrolle durch Polizeibeamte aus Sankt Augustin stellten diese fest, dass auf dem Fahrersitz eine männliche Person, offenbar während der Fahrt, eingeschlafen war. Bei der weiteren Überprüfung wurde festgestellt, dass der Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 2,64 Promille aufwies. Die angeordnete Blutprobe musste gegen seinen Willen durchgeführt werden. Seinen Führerschein konnten die Beamten nicht auffinden. Er bekam die Weiterfahrt untersagt und wurde von Familienangehörigen in der Polizeiwache Sankt Augustin abgeholt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (DS)

