POL-SU: 4 junge Männer lösen eine Notbremsung der Regionalbahn aus

Hennef-Ortsmitte (ots)

Am Freitag, dem 23.08.2019 gegen 21:55 Uhr überqueren 4 junge Männer aus Troisdorf und Sankt Augustin gemeinsam den Bahnübergang Frankfurter Straße/An der Brölbahn in Hennef, obwohl die Schranken geschlossen waren und die Lichtsignalanlage Rotlicht anzeigte. Der Führer einer Regionalbahn aus Eitorf kommend, erkannte die Gefahr und leitete ein Notbremsverfahren ein, wodurch ein Zusammenstoß mit den Fußgängern vermieden werden konnte. Von den Fahrgästen wurde keiner verletzt. Gleisbauarbeiter der Deutschen Bahn beobachteten den Vorgang und hielten die jungen Männer bis zum Eintreffen der Polizei fest. Sie wurden nach erfolgter Personalienfeststellung vor Ort entlassen. Gegen die vier jungen Männer wurde ein Verfahren wegen Gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr und Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung eingeleitet. In diesem Zusammenhang weisen wir nochmal eindringlich darauf hin, dass das Überqueren der Bahngleise bei Rotsignal sehr häufig tödlich endet! (DS)

