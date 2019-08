POL-SU: Zwei Verletzte bei Abbiegeunfall

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Die beiden Insassen eines Peugeot Cabrios mussten gestern Mittag (22.08.2019) nach einem Unfall auf der "Allner Kreuzung" in Hennef schwer verletzt ins Krankenhaus gefahren werden. Der 30-jährige Fahrer eines BMW SUV mit Anhänger bog gegen 12.00 Uhr mit seinem Gespann aus der Schlossstraße nach links auf die Straße "Im Bröltal" (B 478) ab, als er beim Abbiegen das entgegenkommende Auto übersah. Der silberfarbene Peugeot war aus der Lauthausener Straße gekommen und wollte den Kreuzungsbereich geradeaus in Richtung der Schlossstraße überqueren. Der Zweisitzer prallte gegen das Heck des schwarzen BMW und gegen den einachsigen Anhänger. Dabei verletzten sich der 65-jähige Fahrer aus Eitorf und seine 63-jährige Beifahrerin schwer. Durch den Aufprall kippte der Anhänger auf die Seite und blockierte die Fahrspur der B 478 in Richtung Hennef Stadtmitte. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf circa 7.000 Euro geschätzt. Die Polizei leitete während der Unfallaufnahme den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Die Fahrbahn konnte erst gegen 13.30 Uhr wieder komplett freigegeben werden. (Bi)

