POL-SU: Verkehrsunfallflucht: flüchtiges Auto mit gestohlenen Kennzeichen

Am Mittwoch (21.08.2019) gegen 17.30 Uhr ist eine 65-jährige Fahrradfahrerin im Kreisverkehr an der Schulstraße in Sankt Augustin von einem Auto angefahren worden. Der Autofahrer fuhr mit seinem älteren Audi davon, ohne sich um die verletzte Radfahrerin zu kümmern. Die Frau aus Sankt Augustin war zusammen mit ihrem Mann auf den Fahrrädern in den Kreisverkehr eingefahren, um praktisch geradeaus weiter auf der Schulstraße in Richtung der Hauptstraße zu fahren. Aus Richtung der Niederpleiser Straße kam ein älterer Audi 80 mit augenscheinlich hoher Geschwindigkeit angefahren. Kurz vor dem Kreisverkehr bremste der Fahrer und fuhr in den Verkehrskreisel ein. Dabei berührte er mit seinem Fahrzeug das Hinterrad der 65-Jährigen. Diese stürzte und verletzt sich leicht. Sie kam später zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Audifahrer setzte seinen Weg fort und verließ den Kreisverkehr an der Ausfahrt Paul-Gerhard-Straße. Zeugen konnten das Kennzeichen des schwarzen Autos ablesen. Ermittlungen ergaben, dass das abgelesene Siegburger Kennzeichen in der Nacht von Montag auf Dienstag in Bad Honnef gestohlen wurde. Hinweise zu den Nutzern, einem Pärchen im Alter von 20 bis 25 Jahren, oder zum Abstellort des schwarzen Audi 80 nimmt die Polizei in Sankt Augustin unter der Telefonnummer 02241 541-3321 entgegen. (Bi)

