Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Festnahme nach versuchtem Kioskeinbruch

Lohmar (ots)

Heute Nacht (21.08.2019) gegen 01.30 Uhr hat ein 39-jähriger Siegburger versucht, in einen Kiosk an der Eichendorffstraße in Lohmar einzubrechen. Mit einem Brecheisen hebelte er an der Eingangstür. Der Betreiber des geschlossenen Kiosks hielt sich zu dem Zeitpunkt noch in einem hinteren Raum auf, als er die verdächtigen Geräusche hörte. Er ging durch einen Nebeneingang zum Haupteingang und traf dort auf den Täter. Nach Ansprache ließ der Siegburger von der Tat ab, stieg in einen silberfarbenen PKW und fuhr davon. Der Geschäftsmann verständigte die Polizei und schilderte seine Beobachtung. Auf der Hauptstraße kam der flüchtige PKW den entsandten Streifenwagen entgegen. In Höhe der Königsberger Straße wurde der "Fluchtwagen" mit dem 39-Jährigen gestoppt. Auf dem Beifahrersitz lag sogar das benutzte Brecheisen. Der wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten hinreichend polizeibekannte Tatverdächtige hatte nicht nur versucht einzubrechen, er war zudem betrunken mit dem Auto unterwegs. Das Testgerät ergab einen Wert von 1,2 Promille. Der Siegburger wurde vorläufig festgenommen. Auf der Wache wurden ihm zwei Blutproben entnommen, da sich auch noch Verdachtsmomente im Hinblick auf einen Drogenkonsum ergaben. Das Brecheisen und der PKW wurden als mutmaßliche Tatmittel sichergestellt.

Der 39-Jährige wurde nach der Vernehmung entlassen, da keine Gründe für einen Untersuchungshaft vorlagen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines versuchten, besonders schweren Fall des Diebstahls und der Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss. (Bi)

