Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung: Drogerieartikel für mehrere tausend Euro gestohlen

Sankt Augustin (ots)

Am 22.06.2019 wurde ein unbekannter Mann von der Videoüberwachungsanlage eines Drogeriemarktes in der Sankt Augustiner HUMA beim Diebstahl gefilmt. Der komplett schwarz gekleidete Mann war vor einem Regal mit Kosmetikartikeln in die Hocke gegangen und räumte anschließend Waren im Wert von mehr als tausend Euro in eine mitgebrachte Tasche. Anschließend verließ er in gebückter Haltung das Geschäft, ohne dass Mitarbeiter des Marktes ihn bemerkten. Die Tat wurde erst anhand der Videoauswertung festgestellt. Bei weiteren Videorecherchen stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige bereits am 06.05.2019 mit der gleichen Begehungsweise Drogerieartikel für ebenfalls über tausend Euro gestohlen hatte. Ein Bild vom mutmaßlichen Dieb wird aufgrund eines richterlichen Beschlusses zu Fahndungszwecken veröffentlicht. Wer kennt die abgebildete Person? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sankt Augustin unter der Rufnummer 02241 541-3321 in Verbindung zu setzen. (Bi)

