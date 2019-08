Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ukrainische Touristen auf der Autobahn bestohlen

Siegburg (ots)

Heute Nacht (20.08.2019) gegen 00.30 Uhr sind drei ukrainische Touristen im Alter von 22 bis 32 Jahren von unbekannten Tätern überfallen worden. Die Tatverdächtigen erbeuteten einen kleinen fünfstelligen Geldbetrag. Einer der Geschädigten wurde bei der Flucht der Räuber leicht verletzt. Nach Angaben der Opfer, die derzeit durch Europa reisen und verschiedene mittelalterliche Veranstaltungen besuchen, waren sie mit einem Kleintransporter auf dem Weg von Holland in Richtung Italien. Auf der Autobahn A3, kurz vor der Raststätte Siegburg-West, fuhr ein dunkles Auto neben den Wagen der Ukrainer. Die Insassen des Autos gestikulierten wild und zeigten auf den kleinen Anhänger, den die Touristen mit ihrem Kleinbus zogen. Daraufhin fuhren die Osteuropäer auf den Standstreifen der Autobahn in Fahrtrichtung Frankfurt, um nach dem Rechten zu sehen. Das fremde Auto hielt ebenfalls auf dem Standstreifen hinter dem Transporter an. Als der 32-jährige Fahrer aus Kiew ausstieg, kam ihm schon einer der Täter entgegen. Der Unbekannte trug eine uniformähnliche Bekleidung und sagte auf Englisch, dass er Polizist sei. Er wies den Fahrer an, wieder ins Fahrzeug zu steigen. Dort stellte er Fragen zu Personalpapieren und dem Reiseweg. Als er hörte, dass die jungen Leute vorher in Holland waren, durchsuchte er das Handschuhfach des VW Transporters angeblich nach Drogen. Anschließend ließ er sich den Inhalt einer Bauchtasche zeigen, in der die Reisenden einen fünfstelligen Geldbetrag deponiert hatten. Der falsche Polizist warf den Touristen vor, an der letzten Tankstelle mit Falschgeld bezahlt zu haben. Als einer der Geschädigten das Geldbündel aus der Bauchtasche in die Hand nahm, entriss der Täter das Geld und lief zu dem dunklen PKW. Der 32-jährige Fahrer der Gruppe lief hinterher und stellte sich vor die Motorhaube des Fluchtwagens. Der Wagen fuhr an und der Ukrainer warf sich auf die Motorhaube und hielt sich an der Haubenkante fest. Der Fahrer des Wagens fuhr unbeirrt weiter und der 32-Jährige ließ los. Er fiel auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei. Er musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Die Reisegruppe suchte die nahgelegene Raststätte auf und verständigte von dort die Polizei. Aufgrund der Sprachbarriere musste die Polizei zunächst von einem Verkehrsunfall ausgehen. Vor Ort stellte sich erst heraus, dass die jungen Leute überfallen worden waren. Die Fahndung nach den Tätern dauert an. Zu den Tatverdächtigen ist bislang lediglich bekannt, dass vermutlich drei Männer in dem unauffälligen dunklen, vermutlich grauen Kleinwagen saßen. Der agierende Täter wurde als gepflegter Mann mit südeuropäischen Erscheinungsbild beschrieben. Er hatte einen dunklen Teint, kurze schwarze Haare und einen 3-Tage Bart. Der sportlich wirkende Täter ist 175 bis 180 cm groß und trug eine Weste, die wie eine Schussweste aussah. Zu den beiden weiteren Tätern liegt keine Beschreibung vor. Der Kleinwagen fuhr über die BAB A3 weiter in Richtung Frankfurt. Hinweise zu den Tätern oder zu dem Fahrzeug nimmt die Polizei in Siegburg unter der Telefonnummer 02241 541-3121 entgegen. (Bi)

