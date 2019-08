Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Brand in Wilberhofen, Lagerhalle brennt ab

Windeck (ots)

Am Samstagabend wurden Feuerwehr und Polizei in die Rochusstraße gerufen, da dort eine landwirtschaftlich genutzte Rundbogenhalle brannte. In der Halle befanden sich nach ersten Erkenntnissen und Angaben des 48jährigen Pächters circa 800 Heu- und Strohballen. Einen Teil der Ballen konnte er noch mit einer Maschine retten. Die Feuerwehr verhinderte das Übergreifen auf andere Gebäude, die Halle und die Ballen brannten kontrolliert ab. Der Gesamtschaden wird auf 100000 Euro geschätzt. Die Ursache zur Entstehung des Feuers ist noch unklar. Da Brandstiftung nicht auszuschliessen ist, werden die Ermittlungen durch das Fachkommissariat übernommen. (Th.)

