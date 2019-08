Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Randaliererin in Gewahrsam genommen

Lohmar (ots)

Bereits zweimal mussten Beamte zu einer Wohnanschrift in Lohmar, Am Bungartsberg kommen, da eine 36jährige Frau in der Wohnung randalierte. Ihr 57jähriger Lebensgefährte konnte die Situation nicht selbst klären und forderte die Polizei an. Zweimal wurde sie aufgefordert, sich in ihre Wohnung zurück zu ziehen. Beim dritten Einsatz wurde sie in Gewahrsam genommen, da sie sich auch hier wenig einsichtig zeigte. Sie leistete Widerstand, bespuckte und beleidigte die einschreitenden Beamten. Letztlich wurde sie unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt ins Polizeigewahrsam verbracht. Gegen die alkoholisierte Frau wird ein Strafverfahren wegen Widerstand und Beleidigung eingeleitet. (Th.)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell