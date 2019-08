Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schon mittags mit 2 Promille am Steuer unterwegs

Hennef (ots)

Einer Autofahrerin fiel am Donnerstagmittag (15.08.2019) gegen 14.30 Uhr ein Kleintransporter mit Pritsche auf, der in Schlangenlinien durch Hennef Bülgenauel in Richtung der Stadtmitte fuhr. Dabei war er mehrfach gegen die Leitplanke gefahren oder in den Gegenverkehr geraten. Die Zeugin verständigte die Polizei, fuhr dem verdächtigen Wagen hinterher und führte die eingesetzte Streifenwagenbesatzung heran. In Dondorf konnte der Transporter dann von der Polizei gestoppt werden. Der Fahrer, ein 60-jähriger Mann aus Hennef, hatte auf dem Beifahrersitz eine fast geleerte Flasche Weinbrand liegen. Der Alkotest ergab einen Wert von über 2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Schlüssel zum Pritschenwagen stellten die Polizisten sicher und übergaben sie an den Eigentümer des Baustellenfahrzeuges. Den Hennefer erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung infolge von Alkoholgenuss. (Bi)

