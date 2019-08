Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schiedsrichter geschlagen und getreten

Eitorf (ots)

Bei einem Freundschaftsspiel in Eitorf zwischen zwei Fußballmannschaften aus Eitorf und Hennef ist gestern Abend (15.08.2019) der Schiedsrichter von einem Spieler geschlagen und getreten worden. Der 25-jährige Spielleiter musste in der 50. Spielminute die Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Meckerns gegen einen Spieler zeigen. Seine Mitspieler waren mit der Entscheidung des Schiedsrichters, bei dem für die Kreismeisterschaft unbedeutenden Freundschaftsspiel, nicht einverstanden und es kam zu einer "Rudelbildung" rund um den 25-Jährigen. Ein Spieler vergriff sich deutlich im Ton und der Schiedsrichter zeigte ihm die Gelbe Karte. Da sich der Spieler nicht im Griff hatte und weiter ausfallend gegenüber dem Unparteiischen war, bekam er ebenfalls die Gelb-Rote Karte gezeigt. Beim Verlassen des Spielfeldes drohte der Fußballer, nach dem Spiel auf den Schiedsrichter zu warten und ihm eine Abreibung zu verpassen. Daraufhin entschloss sich der Spielleiter, das Spiel abzubrechen. Als er das Spielfeld verlassen wollte, wurde er von hinten am Trikot festgehalten. Er drehte sich um und bekam von einem 20-jährigen Spieler einen Schlag ins Gesicht. Der Schiedsrichter ging zu Boden und bekam aus der Gruppe heraus noch einen Tritt gegen die Hüfte. Die gegnerische Mannschaft kam dem Unparteiischen zur Hilfe und brachte ihn leicht verletzt vom Spielfeld. Anschließend wurde die Polizei verständigt. Gegen den 20-jährigen mutmaßlichen Schläger aus Hennef wurde ein Ermittlungsverfahren wegen einfacher Körperverletzung eingeleitet. Auch der Fußballbund hat schon Kenntnis von dem Vorfall. Der Spieler muss hier mit einer sehr langen Sperre rechnen. (Bi)

