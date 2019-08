Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zeugensuche nach versuchtem Straßenraub

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwochnachmittag (14.08.2019) gegen 15.00 Uhr haben zwei unbekannte Täter versucht, einen 28-jährigen Sankt Augustiner zu überfallen und ihm die Geldbörse und das Smartphone zu stehlen. Der 28-Jährige war in Sankt Augustin Mülldorf auf dem Feldweg zwischen der Mendener Straße und der Straße "Im Spichelsfeld" auf dem Weg zu Arbeit. Auf dem Feldweg traf er auf die beiden Tatverdächtigen. Während ihn einer der Männer am Arm festhielt, versuchte der zweite Täter ihm die Geldbörse und das Smartphone aus der Hand zu reißen. Der Sankt Augustiner setzte sich zur Wehr und wurde daraufhin von hinten in den "Schwitzkasten" genommen. Ein Passant wurde auf den Vorfall aufmerksam und drohte damit, die Polizei zu verständigen. Die beiden mutmaßlichen Räuber ließen von ihrem Opfer ab und flüchteten ohne Beute in Richtung der Straße "Im Spichelsfeld". Der 28-Jährige zog sich durch die Tat leichte Verletzungen zu. Die Polizei fahndet nach den Tätern. Einer wird als muskulöser Mann im Alter von 27 bis 30 Jahren beschrieben. Er ist circa 190 cm groß und hat ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Seine braunen Haare trug er kurz, die Seiten waren rasiert. Der mit einem schwarzen T-Shirt und einer knielangen Jeanshose bekleidete Unbekannte trug einen sogenannten "Chin Curtain", einen Vollbart ohne Oberlippenbart. Sein Mittäter ist 170 bis 175 cm groß und zwischen 24 und 26 Jahre alt. Er hatte einen Schnäuzer und ein südeuropäisches Erscheinungsbild. Bei der Tat trug er eine blaue Jeanshose und ein graues T-Shirt. Seine schwarzen Haare waren an den Seiten ebenfalls rasiert. Hinweise zur Identität der Personen nimmt die Polizei in Sankt Augustin unter der Rufnummer 02241 541-3321 entgegen. Der Zeuge, der durch seine Ansprache die Tatverdächtigen vertrieben hatte, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (Bi)

