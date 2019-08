Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Hubschraubereinsatz - Polizei prüft, ob der Einsatz in Rechnung gestellt wird

Sankt Augustin (ots)

Am späten Sonntagabend (11.08.2019) gegen 21.45 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über Hilferufe aus dem Bereich des Feldweges zwischen Meindorfer Straße und Europaring in Sankt Augustin Mülldorf. Nach Angaben eines Melders hatte eine weibliche Person mehrfach um Hilfe gerufen. Die Hilferufe sollten schrill und panisch gewesen sein. Mehrere Streifenwagen suchten den Bereich ohne Ergebnis ab. Auch die Befragung von Passanten brachte keinen Erfolg. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass möglicherweise eine Straftat begangen worden war oder sich eine Person in Gefahr befindet, wurde ein Polizeihubschrauber angefordert, der die schwer zugänglichen Bereiche der Felder absuchte. Der Hubschrauber konnte ebenfalls nichts Verdächtiges feststellen. Nach weiteren Befragungen von Zeugen stellte sich heraus, dass vermutlich zwei 16-jährige Mädchen aus Troisdorf und Sankt Augustin für die Hilferufe verantwortlich waren. Augenscheinlich hatten sie ohne Grund um Hilfe gerufen. Besonders verwerflich ist die Tatsache, dass die beiden Mädchen zu Beginn des Einsatzes von Polizisten um 22.00 Uhr angetroffen und befragt worden waren. Da hatten sie angeben, nichts bemerkt zu haben. Die Polizei prüft nun, ob den Mädchen der Einsatz des Polizeihubschraubers in Rechnung gestellt werden kann, da sie durch ihr Verhalten den Einsatz ausgelöst haben. Möglicherweise kommen Kosten in Höhe von mehreren tausend Euro auf die beiden zu. (Bi)

