Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Eine Reihe von Wohnungseinbrüchen hielt die Polizei auf Trab

Troisdorf/Niederkassel/Eitorf (ots)

Am Freitagmittag (09.08.2019) um 14.30 Uhr wurde der Troisdorfer Polizei der erste Einbruch gemeldet. Der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Hauptstraße war nur für 30 Minuten außer Hause. Als er in seine Einfahrt fuhr, flüchteten vier bis fünf Unbekannte aus seinem Haus zwischen den Nachbarhäusern zur Hauptstraße und dann weiter in Richtung der Stadtmitte. Dabei hatte einer der Tatverdächtigen einen auffälligen großen roten Regenschirm dabei. Die Einbrecher hatten zunächst erfolglos an einem Fenster gehebelt. Anschließend versuchten sie sich an der Terrassentür. Dabei zerbrach die Glasscheibe. Sie konnten durchgreifen und den Türgriff bedienen. Insgesamt stahlen die Diebe eine geringe Summe Bargeld. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahme gelang ihnen unerkannt die Flucht.

Bei einem Einbruch am Samstagmorgen (11.08.2019), in der Zeit zwischen 08.40 Uhr und 12.30 Uhr, hat der Täter vermutlich sein Fahrrad am Tatort zurückgelassen. Als die Bewohner des Einfamilienhauses an der Rathausstraße in Niederkassel nach Hause kamen, bemerkten sie, dass die Schlafzimmertür verschlossen war. Auf der Terrasse sahen sie dann, dass die Terrassentür zum Schlafzimmer eingeworfen und der gesamte Schlafraum durchwühlt worden war. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Bei der Aufnahme des Tatortes zeigte der Geschädigte den Beamten ein silberfarbenes Trekkingfahrrad, das an der Grundstücksgrenze abgestellt war. Möglicherweise hat der Täter es stehen lassen, weil er beobachtet worden war. Das Fahrrad wurde als Beweismittel sichergestellt.

Vermutlich durch eine unverschlossene Nebentür sind am Samstagnachmittag (10.08.2019) mindestens fünf maskierte Täter in ein Einfamilienhaus am "Schengbüchel" in Troisdorf-Altenrath eingestiegen. Während die Hausbewohner in einem Gartenhaus auf dem Grundstück Fußball schauten, waren die Täter unbemerkt in das Wohnhaus eingedrungen und durchsuchten die Räume in Erd-, Ober und Dachgeschoß nach Beute. Gegen 17.30 Uhr betrat der Ehemann das Wohnhaus und traf dort auf einen mit einem Dreieckstuch maskierten Täter. Der Einbrecher pfiff kurz und vier weitere, auf die gleiche Weise maskierte Mittäter, kamen aus den anderen Wohnräumen. Die Unbekannten liefen nach draußen und stiegen in einen dunklen Kombi, der auf dem "Schengbüchel" in Höhe der Hausnummer 25 geparkt war. Der Wagen fuhr über die Höckergasse weiter in Richtung der Flughafenstraße. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei waren bislang ohne Erfolg. Erbeutet wurde lediglich etwas Bargeld. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Troisdorf unter der Rufnummer 02241 541-3221 entgegen.

In der Nacht zu Sonntag (11.08.2019) war die Bewohnerin einer Erdgeschoßwohnung an der Goethestraße in Eitorf vor dem Fernseher eingeschlafen. Gegen 01.20 Uhr wurde sie durch verdächtige Geräusche in der Wohnung geweckt. Im Flur traf die junge Frau auf einen unbekannten Mann, der sofort Reißaus nahm. Er lief über die Schmidtgasse in Richtung der Brückenstraße davon. Die Geschädigte bemerkte sofort, dass ihr bordeauxroter Opel Astra, der vor der Tür geparkt war, fehlte. Vermutlich hatte ein Mittäter den 20 Jahre alten Wagen mit den ebenfalls entwendeten Autoschlüsseln bereits weggefahren. Die Täter waren mutmaßlich durch ein gekipptes Fenster eingestiegen und hatten neben dem Fahrzeug auch die Handtasche mit den persönlichen Dokumenten der Bewohnerin erbeutet. Einer der Tatverdächtigen wird als 180 cm großer und schlanker Mann beschrieben. Er war mit einer dunklen Hose und einem dunklen Pullover mit Kapuze, die er ins Gesicht gezogen hatte, bekleidet. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des bordeauxroten Opel Astras nimmt die Polizei in Eitorf unter der Telefonnummer 02241 541-3421 entgegen. (Bi)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell