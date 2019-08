Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Autofahren gegen die Langeweile

Troisdorf (ots)

Zwei 12 und 13 Jahre alte Jungen aus Troisdorf hatten heute Nacht (08.08.2019) gegen 03.00 Uhr offensichtlich Langeweile. Sie nahmen sich den Autoschlüssel des VW Golfs einer Tante und fuhren auf einem Parkplatz am Gymnasium Altenforst in Troisdorf hin und her. Dadurch erregten sie die Aufmerksamkeit eines Zeugen, der die Polizei verständigte. Als der Streifenwagen vorfuhr, gingen die Lichter am Golf aus. Der 13-jährige Fahrer tischte den Polizisten eine wenig glaubhafte Geschichte auf, warum er am Steuer des Autos saß und warum sich der Wagen bewegt hatte. Die Angaben seines 12-jährigen Beifahrers waren auch nicht plausibler. Die Beamten verschlossen den VW und brachten die beiden Freunde zu ihren Müttern. Ein Schaden ist durch die Fahrversuche nicht entstanden. (Bi)

