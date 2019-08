Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrradfahrerin gestürzt - Beteiligter Paketzusteller fährt weiter

Siegburg (ots)

Am Dienstagnachmittag (06.08.2019), um kurz nach 16 Uhr, ist eine 68-jährige Fahrradfahrerin auf der Heinrichstraße in Siegburg gestürzt. Die Frau aus Siegburg verletzte sich bei dem Sturz. Sie gab an, mit ihrem Fahrrad aus Richtung Kaiserstraße kommend die Heinrichstraße befahren zu haben. In Höhe der Seniorenresidenz sei ein Paketlieferfahrzeug der DHL zu dicht an ihr vorbeigefahren und habe sie an der linken Körperseite erfasst. Dadurch geriet die Frau ins Straucheln und stürzte auf die Straße. Sie zog sich dabei einige Prellungen und Schürfwunden zu. Der Fahrer des gelben Auslieferungsfahrzeuges hielt an und erkundigte sich bei der 68-Jährigen nach dem Wohlergehen. Ohne sich dann weiter um den Vorfall zu kümmern, stieg der 30 bis 35 Jahre alte Paketzusteller wieder ins Fahrzeug und fuhr davon. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht gegen den unauffälligen Mann mit dunklen, lockigen Haaren. Unfallzeugen, die Angaben zu dem Unfall mit dem typischen Kastenwagen der DHL machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121 zu melden. (Bi)

