Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 11-Jährige auf Diebeszug im Einkaufszentrum

Sankt Augustin (ots)

Am Freitagmittag (02.08.2019) gegen 13.30 Uhr beobachtete der Ladendetektiv eines Elektronikmarktes im HUMA Einkaufszentrum ein junges Mädchen mit einem kleinen Rollkoffer, die verdächtig durch die Auslagereihen ging. Sie schaute sich mehrfach um und ließ eine Spielekonsole in ihrer Tasche verschwinden. Der Ladendetektiv stellte das Mädchen, eine 11-jährige aus Sankt Augustin, zur Rede und zog die Polizei hinzu. Bei der Durchsicht des Rollkoffers kam nicht nur die Spielkonsole, sondern auch Kleidung und Schmuck aus anderen Geschäften im Einkaufszentrum zum Vorschein. Insgesamt hatte die 11-Jährige Waren im Wert von 440 Euro gestohlen. Die entwendeten Gegenstände wurden wieder in die Geschäfte und die "Nachwuchs-Diebin" nach Hause zur Mutter gebracht. (Bi)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell