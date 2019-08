Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Streit in Unterkunft eskaliert

Siegburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es in einer Unterkunft an der Wilhelmstraße zu einem Streit zwischen einem 37jährigen Siegburger und einem 28jährigen Siegburger. Im weiteren Verlauf eskalierte der Streit und der 28jährige wurde durch den älteren Beteiligten mit einem Messer leicht an der Hand verletzt. Bei der Auseinandersetzung trugen beide Beteiligte leichte Verletzungen davon. Der 37jährige war stark alkoholisiert und es ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Er wurde in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache verbracht. Dort erfolgten Blutprobenentnahmen zur Feststellung von Alkohol und Drogen. Im Anschluss wurde der Beschuldigte, nach ärztlicher Überprüfung, bis zum Morgen in Gewahrsam genommen. Es wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet, das Messer wurde sichergestellt. (Th.)

