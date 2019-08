Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Radfahrer betrunken unterwegs

Sankt Augustin (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 02.15 Uhr fielen einer Funkstreife der Polizeiwache Sankt Augustin zwei Radfahrer auf, die auf der Siegstraße in Richtung Meindorfer Straße unterwegs waren. Einer der beiden hatte keine ausreichende Beleuchtung an seinem Fahrrad. Beide wurden angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest.

Durchgeführte Atemalkoholtests ergaben bei einem 28jährigen St. Augustiner 1,60 Promille. Bei dem zweiten, einem 31jährigen St. Augustiner, ergab der Test 1,68 Promille. Beide wurden zur Polizeiwache verbracht, wo eine Blutprobenentnahme erfolgte. Gegen beide wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingleitet. (Th.)

