Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Konditorei

Siegburg (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (01.08.2019) verschafften sich Einbrecher auf noch ungeklärte Weise Zugang in den komplett umbauten Innenhof einer Konditorei am Siegburger Markt. Dort hebelten sie ein Fenster zum Personalbereich des Geschäftes auf und durchsuchten in die Büroräume. Sie fanden offenbar den Schlüssel zu einem Tresor, der in einem Büro abgestellt war und öffneten den Safe. Die Täter entwendeten mehrere hundert Euro. Offenbar um Spuren zu vernichten verteilten die Täter eine essighaltige Flüssigkeit am Tatort, ehe sie flüchteten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3121 entgegen.(Ri)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell