Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Sankt Augustin (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 15.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Pleistalstraße in Birlinghoven, ein Motorradfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Eine 19jährige PKW-Fahrerin aus Sankt Augustin war auf der Pleistalstraße in Richtung Dambroich unterwegs. In Höhe der Einmündung Höldersteg wollte sie nach links abbiegen und bremste ihr Fahrzeug ab. Ein 65jähriger Motorradfahrer aus Buchholz im Westerwald fuhr hinter der 19jährigen und erkannte die Situation zu spät. Er fuhr auf den PKW auf und stürzte. Dabei zog sich der ältere Fahrer schwere Rückenverletzungen zu, Lebensgefahr bestand nicht. Nach Erstversorgung durch den Notarzt und die Rettungskräfte wurde der Patient in eine Klinik verbracht. Die 19jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Gesamtschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Der Unfallbereich wurde für die Aufnahme teilweise gesperrt, der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen. (Th.)

