Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Gaststätteneinbruch in der Fußgängerzone

Siegburg (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (31.07.2019), zwischen 01:30 Uhr und 07:00 Uhr, wurde in eine Wirtschaft an der Scheerengasse in Siegburg eingebrochen. Täter versuchten zunächst vergeblich, mehrere Fenster mit einem kleineren Werkzeug aufzuhebeln. Schließlich gelang es ihnen mit einer Baugerüststange ein Fenster aufzubrechen. Im Schankraum hebelten sie zwei Spielautomaten und ein Sparkästchen auf und stahlen das Bargeld aus den Geldbehältern. Der Wert der Beute ist noch unklar. Allein der Sachschaden wird auf etwa 1000,- Euro geschätzt. Die Gerüststange blieb am Tatort zurück. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3121 entgegen.(Ri)

