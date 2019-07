Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Transporter prallt gegen Baum

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am Mittwoch (31.07.2019) war ein 63-jähriger Fahrer aus Meinerzhagen im Bröltal mit einem Ford Transit auf der Bundesstraße 478 von Ruppichteroth in Richtung Hennef unterwegs. Kurz hinter der Ortslage Neunkirchen-Seelscheid Ingersau verlor er aus noch ungeklärten Gründen in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen eine Birke am Fahrbahnrand. Autofahrer, die Zeugen des Unfalls waren, hielten an, um dem schwer verletzten Fahrer zu helfen. Ein Rettungshubschrauber und ein Rettungswagen wurden angefordert. Der Hubschrauber konnte seinen Einsatz allerdings abbrechen, da der 63-Jährige ansprechbar war und sich die Verletzungen als weniger gravierend erwiesen. Zur Ursache gab der Fahrer an, er sei einem Eichhörnchen ausgewichen. Zeugen bestätigten dies bislang nicht. Der Gesamtschaden wird auf rund 10000,- Euro geschätzt. Bis gegen 10:00 Uhr musste die Bundesstraße zur Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten teilweise gesperrt werden.(Ri)

