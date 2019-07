Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrzeugteile aus BMW gestohlen

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht zum 30.07.2019 machten sich Diebe an einem BMW in Sankt Augustin zu schaffen. Der graue BMW der 1er Reihe war vor dem Haus der Besitzer in der Theodor-Heuss-Straße geparkt. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und öffneten die Fahrertür. Sie bauten das Lenkrad und das fest eingebaute Navigationsgerät samt Audiosystem und Steuerungseinheit aus. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro. Hinweise unter Tel.: 02241 541-3321.(Ri)

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

