POL-SU: Einbrecher erbeuten Schmuck

Während der Abwesenheit der Bewohner eines Reihenhauses an der Mittelstraße in Sankt Augustin wurde in das Haus eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Samstag (27.07.2019) und Dienstag (30.07.2019) vermutlich von der Siemensstraße aus Zugang auf das Grundstück und öffneten die Abdeckung eines Kellerlichtschachtes. Sie stiegen in den Schacht und brachen das Kellerfenster auf. Vom Keller hatten sie Zugang zur gesamten Wohnung. Die Täter durchsuchen die Schränke in sämtlichen Zimmern nach Wertsachen. Als Beute nahmen sie Schmuck in noch unbekannter Menge mit und flüchteten durch die Terrassentür. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten sich unter Tel.: 02241 541-3321 bei der Polizei zu melden. Hinweis: Die Polizei bietet kostenlose Beratungen vor Ort zum Schutz vor Einbrechern an. Terminvereinbarung mit den Experten unter Tel.: 02241 541-4777.(Ri)

