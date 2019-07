Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fußgänger von Elektroauto schwer verletzt

Lohmar (ots)

Am Dienstag, 30.07.2019 gegen 12:20 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst zu einem Unfall an der Lohmarer Hauptstraße gerufen. Zum Unfallgeschehen konnte ermittelt werden, dass eine 49-jährige Lohmarerin mit ihrem Elektroauto rückwärts aus einer Einfahrt auf die Hauptstraße fahren wollte und dabei einen Fußgänger hinter ihrem Fahrzeug übersehen hatte. Der 53-jährige stark sehbehinderte Lohmarer, der sich mit seinem Blindenstock über den Gehweg tastete, hatte offenbar seinerseits das nahezu lautlose Elektrofahrzeug nicht wahrgenommen. Er wurde vom Heck des Autos angestoßen und geriet mit einem Bein unter ein Hinterrad. Passanten eilten sofort zur Hilfe und hoben das Heck des BMW Mini mit vereinten Kräften an, um den Schwerverletzten zu befreien. Rettungskräfte brachten den 53-Jährigen per RTW in eine Klinik. Für die Zeit der Hilfsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Lohmarer Hauptstraße zeitweise gesperrt werden.(Ri)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell