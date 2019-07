Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Elektromaschinen von Baustelle gestohlen

Eitorf (ots)

Am Vormittag des 29.07.2019 wurde die Polizei zur Baustelle des neuen Jugendzentrums in Eitorf an der Straße "Am Eichelkamp" gerufen. Unbekannte Täter hatten sich im Laufe des vergangenen Wochenendes (27.07.2019 bis 29.07.2019) Zugang durch den Bauzaun verschafft und einen 2,5 Meter mal 2.5 Meter großen Werkzeugcontainer aufgebrochen. Dessen Tür war neben einem massiven Schloss mit einem 1000 Kg schweren Betonklotz gesichert. Die Täter hatten den Klotz zur Seite geschoben und das Schloss aufgebrochen. Aus dem Container entwendeten sie unter anderem Bohrmaschinen, Winkelschleifer und elektronische Messgeräte der Marke Hilti. Der Wert der Beute beträgt mehrere tausend Euro. Hinweise unter Tel.: 02241 541-3421.(Ri)

