Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kühlanhänger ausgeräumt

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht zu Montag (29.07.2019) machten sich Unbekannte an einem Kühlanhänger auf dem Sportplatz des SV Menden zu schaffen. Auf dem Platz an der Fritz-Schröder-Straße in Menden standen zwei dieser Anhänger, von denen einer aufgebrochen wurde. Die Täter entwendeten eine größere Anzahl von Getränkekisten mit alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken sowie diverse Lebensmittel. Umfang und Wert der Beute steht noch nicht fest. Das Gelände war am Sonntag gegen 22:00 Uhr verschlossen worden. Wie die Diebe auf das Gelände gelangten, ist noch ungeklärt. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 02241 541-3321.(Ri)

