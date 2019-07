Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pkw prallt gegen Zugmaschine

Niederkassel (ots)

Am Freitag (26.07.2019) gegen 12:30 Uhr fuhr ein 22-jähriger Niederkasseler auf einer landwirtschaftlichen Zugmaschine und Anhänger auf dem Weiler Weg aus Richtung Uckendorf kommend in Richtung der Wahner Straße. Als er die Wahner Straße geradeaus überqueren wollte, übersah er einen Fiat Punto, der sich vorfahrtberechtigt von rechts auf der Wahner Straße näherte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der stählernen Frontladeeinrichtung der Zugmaschine. Die 20-jährige Autofahrerin aus Köln wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurde im Rettungswagen in eine Kölner Klinik gefahren. Ihr Pkw musste abgeschleppt werden.(Ri)

