Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Seniorin die Handtasche geraubt

Siegburg (ots)

Am Sonntag (28.07.2019) gegen 19:20 Uhr kehrte eine 91-jährige Siegburgerin zu ihrem Haus in Siegburg, Am Grafenkreuz, zurück. Als sie die Haustür öffnen wollte, tauchte plötzlich ein Mann hinter ihr auf und umklammerte sie wortlos. Der Unbekannte riss ihr die Handtasche von der Schulter und rannte mit der Beute in Richtung der Autobahnraststätte. Der Täter, der mit der Tasche unter anderem Bargeld und Bankkarten erbeutet hatte, wird als etwa 170 cm groß und schlank beschrieben. Er war dunkel gekleidet und hatte seine Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 02241 541-3121.(Ri)

