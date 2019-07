Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Radfahrer bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Troisdorf (ots)

Am Donnerstag (25.07.2019) gegen 13:30 Uhr war ein 54-jähriger Troisdorfer mit seinem Kleinwagen auf der Luxemburger Straße in Troisdorf-Spich unterwegs. Er fuhr aus Richtung des Kreisverkehrs Kriegsdorfer Straße in Richtung der Einmündung der Echternacher Straße. Kurz vor der Einmündung, in Höhe der dortigen Querungshilfe für Fußgänger, fuhr plötzlich ein Radfahrer von rechts unmittelbar vor seinem Pkw auf die Straße. Trotz Vollbremsung des 54-Jährigen kam es zum einen Zusammenstoß mit dem 30-jährigen Radler aus Köln. Der Kölner prallte gegen die Frontscheibe des Pkw und wurde schwer verletzt. Ein Notarztwagen und ein Rettungswagen wurden zum Unfallort entsandt. Nach der Erstversorgung kam der 30-Jährige zur Behandlung in eine Bonner Klinik.(Ri)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell