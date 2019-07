Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Dieb steigt durch offenes Fenster ein

Hennef (ots)

In der Nacht zu Freitag, 26.07.2019 erwischte die 59-jährige Bewohnerin eines Hauses an der Straße "Auf dem Schimmel" in Hennef-Greuelsiefen einen Fremden in ihrem Flur. Gegen 03:30 Uhr wurde sie durch Geräusche aufmerksam und überraschte den Mann, der sich gerade an ihrer Tasche zu schaffen machte. Der Unbekannte flüchtete sofort durch die offene Terrassentür, als er die Inhaberin erblickte. Die 59-Jährige musste feststellen, dass das Bargeld aus ihrer Geldbörse fehlte. Die alarmierte Polizei fahndete in der Nacht nach dem Flüchtigen, der lediglich als dunkle Gestalt mit Taschenlampe beschrieben werden konnte. Der Täter hatte sich offenbar durch die unverschlossene Garage Zugang zum rückwärtigen Bereich des Grundstücks verschafft und sich durch ein offen stehendes Küchenfenster in das Haus geschlichen. Die Polizei weist erneut darauf hin, dass trotz der Hitze Türen und Fenster nicht unbeobachtet offen stehen sollten. Selbst gekippte Fenster sind für Diebe geradezu eine Einladung. Lassen Sie sich von der Polizei kostenlos zum Schutz vor Einbrechern beraten. Termine unter Tel.: 02241 541-4777.(Ri)

