Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher stehlen Audi R 8

Troisdorf (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 24.07.2019 brachen Unbekannte die Kellertür eines Hauses an der Bergheimer Straße in Troisdorf-Eschmar auf. Sie schlichen sich ins Haus und entwendeten aus dem Flur die Schlüssel eines Audi R8, der in der Zufahrt des Hauses stand. Die Täter fuhren mit dem weißen Audi im Wert von ca. 60000,- Euro davon. Die Bewohner bemerkten den Diebstahl am Morgen gegen 07:30 Uhr. Die Polizei fahndet nach dem Fahrzeug mit schwarzen ABT-Aufklebern auf den Schwellern und einem roten ABT-Aufkleber am Kühlergrill. Hinweise unter Tel.: 02241 541-3221.(Ri)

