POL-SU: Alleinunfall unter Alkohol

Eitorf (ots)

Am Dienstag, 23.07.2019 gegen 11:20 Uhr wurde ein Verkehrsunfall in Eitorf Obenroth gemeldet. Ein 36-Jähriger aus Eitorf war in einem Fiat Kastenwagen auf der Hurststraße in Richtung Eitorf Keuenhof unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in die Straße Rothwiese verlor er in der Spitzkehre die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen hölzernen Telefonmast. Dieser brach ab und auf das Fahrzeug. Der Fahrer konnte den Unfallwagen unverletzt verlassen. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Mehr als 2,7 Promille zeigte das Alkoholtestgerät an. Der 36-Jährige musste auf der Eitorfer Wache eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein stellte die Polizei sicher. Der Sachschaden wird auf rund 4000,- Euro geschätzt.(Ri)

