Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Hochwertiger Audi gestohlen

Troisdorf (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 21.07.2019, wurde ein Audi RS 6 von der Parkfläche eines Hauses in Troisdorf-Kriegsdorf, Im Schonsfeld, gestohlen. Nach der Spurenlage sind unbekannte Täter durch das Fenster einer Abstellkammer in das Haus eingedrungen. Sie entwendeten die Fahrzeugschlüssel und die Zulassung des Audis sowie die Golftasche des Inhabers. Anschließend fuhren die Täter mit dem Audi davon. Die Tatzeit liegt vermutlich gegen 02:00 Uhr, da zu dieser Zeit der Hund der Bewohner kurz angeschlagen hatte. Die Polizei fahndet nach dem grauen Audi RS 6 mit dem Kennzeichen SU-CS ### im Wert von mehr als 120000,- Euro. Hinweise unter Tel.: 02241 541-3221.(Ri)

