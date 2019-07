Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Räderdiebe stellen BMW auf Steine

Much (ots)

Nachdem das Cabriolet einer Henneferin am 17.07.2019 noch unversehrt auf dem Parkplatz im Mucher Industriegebiet Bitzen gesehen worden war, musste die Besitzerin am nächsten Morgen feststellen, dass alle vier Räder ihres BMW gestohlen waren und das Auto auf Pflastersteinen "aufgebockt" war. Da einer der Pflastersteine verrutscht war, wurde auch die Bodengruppe des Autos beschädigt. Unbekannte hatten die Steine offenbar von einer nahe gelegenen Baustelle entwendet. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 02241 541-3421.(Ri)

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

