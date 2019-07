Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unfallfahrer flüchtet von Unfallstelle und verunglückt nochmal

Siegburg (ots)

Am Donnerstagabend kam es gegen 23.30 Uhr zu mehren Meldungen von Zeugen, die einen schweren Verkehrsunfall auf der Kaldauer Straße meldeten.

Weitere Zeugenmeldungen und Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben dann, dass der vor Ort angetroffene 69jährige Siegburger Unfallfahrer zunächst vom Mühlenhofweg in die Hauptstraße abgebogen war. Dabei fuhr er ein Verkehrszeichen um. Ein Zeuge berichtete, dass der Fahrer das Licht am Fahrzeug ausschaltete und flüchtete. Dabei fuhr er an einem parkenden PKW den Außenspiegel ab. Im Anschluss flüchtete er mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Stallberg. Bei der Einfahrt in den Ortsteil streifte er einen Straßenspiegel und prallte dann in einen geparkten PKW. Dieser wurde auf den Gehweg geschleudert. Der PKW des Siegburgers geriet ausser Kontrolle, touchierte einen weiteren geparkten PKW, schleuderte über die Fahrbahn und kam dann vor einer Hauswand zum Stehen.

Die aufnehmenden Beamten stellten bei dem Siegburger Alkoholgeruch fest, ein Vortest ergab 1,26 Promille. Eine Blutprobenentnahme erfolgte im Krankenhaus, der Führerschein wurde sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kaldauer Straße voll gesperrt werden, es kam zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen. Der Gesamtschaden wird auf 12000 Euro geschätzt. Die beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.(Th.)

