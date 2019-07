Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kabeldiebe mit Einkaufswagen

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 17.07.2019, begaben sich drei Unbekannte in Sankt Augustin-Busidorf auf das Gelände einer Firma für Sicherheitstechnik. Die Männer kamen über die Straße "Zum Siegblick" mit einem Einkaufswagen und entwendeten aus einem Schrottcontainer der Firma insgesamt 150 Kg Kabelschrott. Die Beute im Wert von mehreren hundert Euro transportierten sie in dem Einkaufswagen ab. Die Täter werden als 20 bis 25 Jahre alt beschrieben. Sie trugen Sporthosen und wahrscheinlich graue Kapuzenpullis. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 02241 541-3321.(Ri)

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

