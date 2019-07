Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorroller in Brand gesetzt

Troisdorf (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 16.07.2019 gegen 02:45 Uhr meldeten Anwohner der Dorfstraße in Troisdorf-Müllekoven einen Brand. Auf dem Parkplatz der katholischen Grundschule stand ein Motorroller unter einem Baum in Brand. Die Feuerwehr rückte zum Löscheinsatz aus. Der Roller wurde nahezu vollständig zerstört. Seine Herkunft oder ein Eigentümer waren bislang nicht feststellbar. Die Polizei stellte die Überreste sicher. Eine Zeugin berichtete, dass von der Brandstelle zwei vermutlich männliche Personen auf einem weiteren Motorroller eilig davon gefahren seien. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel.: 02241 541-3221 entgegen.(Ri)

