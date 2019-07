Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mit gestohlemen Roller unterwegs

Windeck (ots)

Am Montag, 15.07.2019 gegen 16:00 Uhr meldeten Zeugen mehrere Jugendliche, die abwechselnd und ohne Helm auf einem Motorroller in Windeck Wilberhofen auf dem Radweg entlang der Sieg fuhren. Die zum Einsatz entsandten Polizisten fanden zunächst den beschriebenen Motorroller in einer Böschung am Engbachweg nahe der Bahnhaltestelle Wilberhofen. Das Kleinkraftrad war aufgebrochen und kurzgeschlossen. Es handelte sich und ein Fahrzeug, das am Vortag in Eitorf gestohlen worden war. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten zwei der verdächtigen Jugendlichen im Nahbereich angetroffen werden. Die beiden Windecker in Alter von 14 und 15 Jahren räumten ein, mit dem Roller gefahren zu sein, den Diebstahl in Eitorf leugneten sie allerdings. Die Beamten übergaben sie ihren Eltern. Der Roller wurde sichergestellt. Die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls von Krafträdern dauern an.(Ri)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell