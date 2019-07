Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Straßenraub

Siegburg (ots)

Am 12.07.2019, um 17:30 Uhr, meldete ein 31-Jähriger mit Wohnsitz in Siegburg einen Raubüberfall. Nach seiner Schilderung war er gegen 15:40 Uhr in Siegburg in der Straße "Am Stadion" von einem Unbekannten von hinten umklammert und festgehalten worden. Dann sei ein zweiter Mann dazugekommen und hätte ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Als der 31-Jährige daraufhin zu Boden ging, nahmen die Täter seine Geldbörse und entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Als ein Anwohner die Unbekannten anschrie, flüchteten sie in Richtung der Innenstadt. Eine Täterbeschreibung war dem leicht verletzten Opfer leider nicht möglich. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3121 entgegen.(Ri)

