Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Pizzeria

Siegburg (ots)

In der Nacht zum 10.07.2019 wurde in eine Pizzeria in Siegburg an der Luisenstraße/Ernststraße eingebrochen. Wie die Täter in die Räume des Restaurants gelangten, ist noch unklar. Vermutlich stiegen sie durch eine Außenklappe für Warenanlieferungen zunächst in den Keller des Gebäudes. Im Schankraum brachen die Täter die Kasse und zwei Spielautomaten auf. Welche Summe sie erbeuteten, ist noch unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3121 entgegen.(Ri)

