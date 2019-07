Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unbekannte setzen Abfalltonnen in Brand

Troisdorf (ots)

Am 11.07.2019 gegen 05:15 Uhr wurden mehrere brennende Mülltonnen im Stadtteilpark Troisdorf Friedrich-Wilhelms-Hütte gemeldet. An vier verschiedenen Stellen hatten Unbekannte die Tonnen in Brand gesetzt. Die Feuer hatten bereits auf umliegende Grünflächen übergeschlagen. Die Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung verhindern. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Hinweise unter Tel.: 02241 541-3221.(Ri)

