POL-SU: Frau bei Unfall mit Pedelec schwer verletzt

Windeck (ots)

Am Mittwoch, 10.07.2019 gegen 17:30 Uhr wurde ein schwerer Verkehrsunfall in Windeck Dreisel auf der Dattenfelder Straße gemeldet. Aus Richtung der Sieg kommend wollte ein 79-jähriger Windecker mit seinem Pkw nach links in eine Grundstückszufahrt abbiegen. Er übersah dabei eine 55-jährige Eitorferin, die auf ihrem Elektrofahrrad entgegenkam. Die Radlerin prallte in die Beifahrerseite des Autos und schlug mit dem Kopf in die Frontscheibe. Sie erlitt trotz Schutzhelm schwere Verletzungen und musste am Unfallort von einem Notarzt behandelt werden, ehe sie im Rettungswagen in eine Bonner Klinik gebracht wurde.(Ri)

