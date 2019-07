Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verdächtige flüchten zu Fuß über die Autobahn

Siegburg (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 11.07.2019 gegen 02:00 Uhr meldete ein Zeuge mehrere verdächtige Personen im Parkbereich der Lkw in Siegburg an der A 3 auf der Raststätte-Ost. Die Männer interessierten sich auffällig für die geparkten Lastwagen. In der Vergangenheit hatte es mehrfach Ladungsdiebstähle aus Lastwagen gegeben. Täter hatten die Planen der Laster aufgeschnitten, während die Fahrer schliefen. Daher wurden sofort Einsatzkräfte der Polizei zur Raststätte entsandt. Als der erste Streifenwagen eintraf, flüchteten vier Männer zu Fuß über alle 6 Fahrspuren der Autobahn in Richtung der gegenüberliegenden Raststätte-West. Sofort wurde eine Fahndung nach den Verdächtigen eingeleitet. Unter anderem ein Diensthundeführer, Beamte der Autobahnpolizei Köln und ein Polizeihubschrauber wurden zur Suche angefordert. Die Fahndung blieb in der Nacht allerdings ohne Erfolg. Hinweise unter Tel.: 02241 541-3121.(Ri)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell