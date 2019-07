Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Seniorin übergibt Geld und Schmuck an falsche Polizisten

Sankt Augustin (ots)

Mit immer perfideren Mitteln gehen Telefonbetrüger vor, um an die Ersparnisse älterer Menschen zu kommen. Gestern (09.07.2019) gegen 22.00 Uhr klingelte das Telefon einer 81-Jährigen aus Sankt Augustin Hangelar. Es meldete sich ein "Kriminalhauptkommissar Fischer" und gab an, dass ein Einbrecher auf dem Weg zu ihrer Anschrift sei. Man habe das Handy des mutmaßlichen Täters geortet und dieser sei lediglich 3 km von ihrer Wohnung entfernt. Der falsche Polizist hielt die Seniorin in der Leitung und gab immer neue, näher kommende, Standorte des Einbrechers durch. Um den Täter festnehmen zu können, sei eine Drohne im Einsatz. Als die Angerufene aus dem Fenster sah, konnte sie ein gelb blinkendes Flugobjekt über einem Nachbarhaus sehen. Auch fuhr eine Limousine mehrfach an ihrem Haus vorbei, bei der es sich um ein Zivilfahrzeug der Polizei handeln sollte. Sie hatte am Telefon mithören können, wie der falsche Polizist den grauen Wagen mit der Nummer 42 zu ihrer Anschrift dirigiert hatte. Die 81-Jährige war nun überzeugt mit der richtigen Polizei zu sprechen und wurde arglos. Gegen 00.30 Uhr übergab sie dann 15.000 Euro und Goldschmuck mit bislang unbekanntem Wert an einen Abholer, der die Wertsachen in einem "sicheren" Schließfach der Polizei deponieren wollte. Der Betrüger hielt das Telefonat noch einige Minuten aufrecht, vermutlich solange bis der Abholer unerkannt fliehen konnte und beendete das Gespräch mit der Aussage, man habe den Dieb nun festgenommen, sie könne beruhigt schlafen. Erst am Morgen kamen der 81-Jährigen Zweifel und sie verständigte die Polizei. Die Täter waren mit ihren Ersparnissen bereits über alle Berge. Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich Beethovenstraße/Schumannstraße/Richthofenstraße Verdächtiges im Zusammenhang mit der Tat beobachtet haben. Der Abholer war ein 40-45 Jahre alter und circa 180-185cm großer Mann. Der schlanke Täter hatte lange schwarze Haare zum Pferdeschwanz gebunden und trug ein graues Jackett mit Krawatte. Er hatte einen dunklen Teint und ungepflegte Zähne. Hinweise an die Polizei in Sankt Augustin unter der Telefonnummer 02241 541-3321.

Mehr Glück bei einem Telefonbetrug hatte ein 75-jähriger Sankt Augustiner am Morgen des 09.07. Bei ihm rief ein englischsprachiger angeblicher Mitarbeiter der Firma Microsoft an. Aufgrund eines bevorstehenden Hackerangriffs ließ der Täter sich auf den Computer des Senioren aufschalten und erhielt dabei Zugriff auf die Onlinebankingdaten des Mannes. Am Nachmittag rief eine Mitarbeiterin seiner Hausbank an, die sich vergewissern wollte, ob die Onlineüberweisung in Höhe von 2.500 Euro nach Litauen seine Richtigkeit habe. Die Überweisung wurde umgehend gestoppt und dadurch blieb der Vermögensschaden für den 75-Jährigen aus.

Seien Sie als Angerufene misstrauisch am Telefon, wenn es um Ihr Geld oder um Ihre Wertsachen geht!

Händigen Sie niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen aus. In Strafverfahren werden niemals telefonisch Geldbeträge zur Abwendung eines Strafverfahrens gefordert.

Die Anrufer werden Sie auffordern, nicht mit anderen Menschen darüber zu reden, da die Informationen geheim seien. Die Täter versuchen so, Sie zu isolieren und zu verunsichern.

Die Polizei empfiehlt: reden Sie mit Angehörigen über solche Telefonanrufe und informieren Sie immer und sofort die Polizei über 110.

Machen Sie am Telefon NIEMALS Angaben zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen.

Öffnen Sie Fremden niemals Ihre Wohnungstür, das ist nicht unfreundlich, sondern eine reine Vorsichtsmaßnahme. Lassen Sie keine unangekündigten Handwerker oder Fremde in Ihre Wohnung. Sprechen Sie als Angehörige mit Ihren Eltern oder Großeltern über diese Betrugsmaschen, damit diese nicht in eine perfide Falle tappen. Informieren Sie bei verdächtigen Anrufen unverzüglich die Polizei.

Weitere Informationen zu den Tricks der Betrüger haben unsere Kölner Kollegen hier gesammelt: http://url.nrw/falsche_pvb

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell