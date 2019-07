Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Monteure bedrohen Kunden

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am Samstagnachmittag benötigte ein Paar aus Neunkirchen-Seelscheid einen Sanitärnotdienst, da ein Problem mit dem Badewannenabfluss bestand. Eine kurze Recherche im Internet reichte aus, um eine Handynummer für einen Notdienst für eine Rohrreinigung ausfindig zu machen.

Gegen 16.00 Uhr erschienen zwei Männer an der Anschrift, die weder Arbeitskleidung trugen, noch mit einem entsprechenden Handwerkerauto angereist waren und wollten die erforderlichen Arbeiten durchführen. Als die beiden im Bad mit den Reinigungsarbeiten begannen, kam dem 39-jährigen Ehemann Zweifel, da die "Monteure" die Toilette abbauten, statt sich mit dem Badewannenablauf zu beschäftigen. Die Arbeiten wurden daraufhin abgebrochen und dem Paar über 1.000 Euro in Rechnung gestellt. Dieser Betrag war nach Angaben der Männer in Bar oder sofort online zu bezahlen. Darüber entstand ein Streit, in dessen Verlauf das Paar von den Unbekannten bedroht wurde. Erst als die Geschädigten mit der Polizei drohten, rückten die angeblichen Monteure ab. Im Nachlauf riefen die mutmaßlichen Betrüger noch mehrfach an und unterstrichen ihre Forderungen durch weitere Drohungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betrugs, Erpressung, Wucher und Sachbeschädigung aufgenommen.

Die Polizei warnt vor solchen Maschen, die nicht nur im Bereich von Rohreinigungsfirmen, sondern auch immer wieder bei Schlüsseldiensten oder Notfallverglasern auftauchen und gibt folgende Tipps:

Oftmals sind die ersten Suchtreffer im Internet oder in den Branchenbüchern nicht sonderlich seriöse Vermittlungsfirmen ohne regionalen Bezug. Prüfen Sie über die angegebe Rufnummer gegen, welche Notdienste noch angeboten werden. Ein Glaser bietet in der Regel keine Sanitärdienstleistungen an!

Suchen Sie sich eine ortsansässige, lokale Firma, im besten Fall schon bevor der Notfall eintritt!

Erfragen Sie vorher den Preis einer Dienstleistung und die Anfahrtskosten. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und zur sofortigen Zahlung zwingen, auch wenn man Ihnen droht, die Leistung nicht zu erbringen. Sie müssen nicht sofort zahlen. Lassen Sie sich eine Rechnung geben oder rufen sie im Zweifel die Polizei zur Hilfe.

Weitere Infos zum Thema "Abzocke" erhalten Sie bei der Verbraucherzentrale NRW. (Bi)

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

