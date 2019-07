Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Arztpraxen - Tresore in der Agger gefunden

Neunkirchen-Seelscheid, Lohmar (ots)

Vermutlich in der Nacht zu Samstag, 06.07.2019, brachen Unbekannte in zwei Arztpraxen an der Hauptstraße/Im Holzwinkel in Neunkirchen Seelscheid ein. Durch ein aufgebrochenes Fenster gelangten sie in den Flurbereich und hebelten die Türen zu zwei Arztpraxen in dem Gebäude auf. Die Täter entwendeten insgesamt drei kleine Würfeltresore in denen sich kleinere Mengen Bargeld, Praxisunterlagen und Medikamente befanden. Auch zwei Geldkassetten gehörten zur Beute der Täter. Selbst den Trinkgeldbecher der Praxisangestellten nahmen die Einbrecher mit. Am Sonntag, 07.07.2019 gegen 15:30 Uhr meldete sich ein Passant aus Lohmar bei der Polizei. Er hatte in der Agger in Neuhonrath einen grauen Tresor im Wasser entdeckt. Mit Hilfe der Feuerwehr konnten insgesamt drei Tresore und eine Metallkassette aus dem Fluss geborgen werden. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich um die Würfeltresore und eine Kassette aus den Arztpraxen in Neunkirchen-Seelscheid handelte. Sie waren aufgebrochen und geleert worden. Die Polizei stellte sie sicher, um sie erkennungsdienstlich untersuchen zu lassen. Wer in Neunkirchen-Seelscheid oder in Neuhonrath Bachermühle Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten sich unter Tel.: 02241 541-3121 bei der Polizei zu melden.(Ri)

