Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Bei einem Zusammenstoß von zwei Fahrradfahrern wurde eine Person schwer verletzt

Eitorf Bach - "Siegtal Pur" (ots)

Am Sonntag, dem 07.07.2019 kam es gegen 10:35 Uhr, im Rahmen der Veranstaltung "Siegtal Pur" zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hielt ein 68jähriger Fahrradfahrer aus Streithausen/Kreis Ww mit seinem Rad mittig der Fahrbahn, im Bereich des Ortsteils Eitorf-Bach in Richtung Eitorf, an. Ein 60jähriger Fahrradfahrer aus Fleckhausen/Kreis AK befuhr L333 in Richtung Eitorf und bemerkte den haltenden Radfahrer zu spät und fuhr auf. Er fiel dabei so unglücklich auf die Seite, dass er sich schwer verletzte. Er wurde nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrradfahrer hatten Helme auf und waren mit konventionellen Fahrrädern unterwegs. Es entstand geringer Sachschaden. (DS)

