Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Der Chauffeur feierte noch mit und musste seinen Führerschein abgeben...

Siegburg / Bad Honnef (ots)

Am frühen Samstagmorgen (06.07.2019) rief ein 23jähriger Mann, der sich bei einer Feierlichkeit in Bad Honnef befand, seinen Bruder zu Hause an und bat ihn, ihn abzuholen, da er etwas getrunken hatte. Der 21jährige Bruder machte sich nun auf den Weg. Bei der Feierlichkeit angekommen, hatte er offensichtlich so viel Spaß, dass er noch mit feierte. Gegen 10:00 Uhr beschloss man dann gemeinsam nach Neunkirchen-Seelscheid aufzubrechen. Das Fahrzeug mit den beiden männlichen Personen fiel dann aber einem Zeugen im Bereich Bad Honnef Aegidienberg auf. Dieser bemerkte, dass der Fahrer offensichtlich stark alkoholisiert war und meldete dies der Polizei über Notruf. Das Fahrzeug fuhr sodann auf die BAB 3 in Richtung Oberhausen auf. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug in der Luisenstraße in Siegburg angehalten und kontrolliert werden. Der Verdacht des Zeugen bestätigte sich. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Ein Drogenvortest ergab dann auch noch, dass der Beschuldigte offensichtlich Haschisch geraucht hatte. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell